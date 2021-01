Gommers: ’We kunnen het aan zonder avondklok’

„Ik vind dat we over zo’n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken”, aldus Gommers bij Jinek.

De baas van de intensive care-afdeling van het Erasmus MC in Rotterdam zegt dat nog te onduidelijk is in hoeverre een avondklok de besmettingen omlaag brengt. De wetenschappelijke data zijn po dit moment niet zorgelijk.

„We moeten zorgen dat de ziekenhuizen niet overlopen. De grafieken laten zien: als we nu alles loslaten, loopt het uit de hand. Maar als we nu de huidige maatregelen doorzetten, is de derde golf net zo groot als de tweede golf. Dat is nog steeds immens. Maar dat kunnen we aan”, aldus Gommers.

Wat meespeelt, volgens Gommers, is dat de vaccins veel verschil gaan maken. Zeker omdat ouderen eerst worden ingeënt. „Als we die hoogrisicogroep, de ouderen en de zieken, gevaccineerd hebben, is er geen druk meer op de ziekenhuizen. Als wij die 60% niet meer krijgen, kunnen we het aan.”

Eerder had Ernst Kuipers, collega bij het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zich wel uitgesproken voor de avondklok. Maar in de zorg is daar nog veel debat over. Zo riep de voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam op om juist verder dan het ziekenhuis te kijken, naar ’impact van de crisis op jongeren, onderwijs, ondernemers, eenzaamheid’. Dat bericht werd overigens verwijderd door LinkedIn.