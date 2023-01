Sigarettenfabrikanten moeten betalen voor het opruimen van peuken in Spanje

In totaal gaat het jaarlijks om miljoenen sigaretten die op de grond worden gegooid, schrijft de krant. Ze moeten dit doen op basis van nieuwe milieuvoorschriften die vanaf vrijdag in Spanje gaan gelden. Hiermee moet de hoeveelheid geproduceerd afval omlaag en moet er meer gerecycled worden. Zo wordt het verpakken van voedsel ook onderhevig aan strengere regels.

Het is nog onduidelijk hoeveel geld het de tabaksfabrikanten gaat kosten. Het wordt ze in ieder geval verplicht om klanten te informeren over wat zij met opgerookte sigaretten moeten doen. Volgens een Catalaanse studie waarover de Britse krant schrijft, liggen de kosten ergens tussen de 12 en de 21 euro per burger.

Bekijk ook: Kabinet wil sigaretten geleidelijk uit winkels verbannen

Eerder dit jaar opperde de Catalaanse overheid al om statiegeld te vragen voor sigarettenpeuken. Dit voornemen is echter nog niet doorgevoerd.