‘Terughalen NL’ers monsterklus door lokale agressie’

In deze fase van de coronacrisis is de stroom aan informatie nauwelijks bij te houden en dus zetten thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah elke dag de belangrijkste nieuwsfeiten op een rij. Vandaag in de corona-update: Wouter de Winther over het ontslag van minister Bruins, F1-verslaggever Erik van Haren over het uitstellen van de Grand Prix in Zandvoort en luchtvaartjournalist Yteke de Jong over de repatriëring van honderdduizenden Nederlanders.

Luister de podcast via Spotify, hier of hieronder.