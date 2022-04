Dienstplicht naar Zweeds model? ’Goed tegenwicht tegen prinsjesgedrag’

Premium Buitenland

NAVO wil volledige strijdmacht sturen naar oostgrenzen: is dat nodig?

De NAVO werkt aan een volledige strijdmacht die het aan zijn oostgrens kan stationeren. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd in een interview met The Sunday Telegraph. Wat moeten we daar nu weer van denken? Is een inval realistisch?