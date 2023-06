Haai sleurt visser die zijn handen wast het water in, aanval op beeld vastgelegd

De video van de aanval, waarvan de authenticiteit wordt bevestigd door een woordvoerder van de Amerikaanse National Parks, gaat inmiddels viraal op sociale media. Het slachtoffer kon door andere vissers weer aan boord worden gehesen en hield er alleen een fikse wond aan zijn hand aan over.

Waarschuwing: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Ziekenhuis

Toegesnelde brandweerlieden brachten de man over naar een plaatselijk ziekenhuis, waar hij werd behandeld aan zijn verwondingen. De visser die de video maakte, wilde tegenover lokale media niet reageren op het angstaanjagende voorval. Volgens de parkbeheerders ging het vermoedelijk om een aanval van een stierhaai en zijn zulke aanvallen zeer zeldzaam in het gebied.

Het incident vond plaats in Florida Bay, een grote lagune met ondiep water in het zuiden van Florida, waar zoet water uit de Everglades zich vermengt met zout water uit de Golf van Mexico.

„Hoewel haaienbeten uiterst ongebruikelijk zijn in het Everglades National Park, raden we bezoekers altijd aan voorzichtig te zijn met dieren in het park”, aldus het park in een verklaring. Volgens de National Wildlife Federation kunnen stierhaaien in zowel zoet als zout water leven.