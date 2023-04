Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Waar blijft creativiteit politie in strijd tegen terreur met bommen?

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Toen er in 2020 een forse toename was te zien van het aantal aanslagen op panden, deed De Telegraaf onderzoek naar het fenomeen. Het was toen al liefst drie tot vier keer per week raak. Met de enorme toename van de cocaïnesmokkel lag het voor de hand dat er veel meer aanslagen zouden komen. Politie en justitie lijken dit onderschat te hebben.