Britse vaccinatiecampagne van start

Omdat iedere persoon twee keer dit vaccin toegediend moet krijgen kunnen 20 miljoen van de ruim 66 miljoen Britten de komende tijd gevaccineerd worden. De eerste levering, die afgelopen donderdag arriveerde, omvat 800.000 doses.

Bewoners van bejaardenhuizen en hun verzorgers zullen de eersten zijn die ingeënt worden, gevolgd door 80-plussers en gezondheids- en zorgpersoneel. Andere ouderen en kwetsbare mensen zullen de volgende zijn, waarbij de mensen met de hoogste leeftijd als eerste aan bod komen. De vaccinaties beginnen in vijftig grote ziekenhuizen.

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is op 2 december goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Het is daarmee het eerste westerse land dat groen licht geeft voor gebruik van dat vaccin.