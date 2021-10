29-jarige douanier aangehouden in Rotterdam op verdenking van corruptie

Binnenland

’Europees bitcoinkartel sloeg toe in Parijs, Milaan, Amsterdam en Maastricht’

Een internationaal opererende criminele organisatie heeft tientallen miljoenen euro buit gemaakt met bitcoinfraude en wisseltrucs. Ze lokten slachtoffers die actief waren in de verkoop van onroerend goed in de val – in Parijs, Brussel, Barcelona of Milaan, maar ook in Nederland.