Tientallen gewonden door autobom bij militaire basis Colombia

Vermoedelijk zit de guerrillaorganisatie ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) achter de aanval, maar de Colombiaanse regering onderzoekt volgens Molano ook de mogelijkheid dat een splintergroepering van rebellenorganisatie FARC er achter zit. De Colombiaanse president heeft de defensieminister naar de stad gestuurd om duidelijkheid te krijgen over onder meer het aantal gewonden.

„Wij keuren deze slechte daad af”, aldus Molano. Volgens de eerste bevindingen zouden twee personen in een SUV met explosieven de basis op zijn gereden. Enkele minuten later klonken er heftige explosies.

De basis van de 30ste Brigade in Cúcuta is de belangrijkste militaire basis in het noordoosten van Colombia. Vanaf de basis worden operaties tegen ELN en splintergroeperingen van FARC gecoördineerd.

ELN is een linkse groepering die voornamelijk aanvallen uitvoert in het oosten van Colombia. De groepering bestaat uit zo’n 5000 strijders. De FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) was voorheen de grootste guerrillaorganisatie, maar sloot in 2016 een vredesakkoord met de regering en legde de wapens neer. Splintergroeperingen van FARC negeren het akkoord echter.