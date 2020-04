Zorgverleners laten met portret op beschermpak zien wie ze zijn

Afbeelding ter illustratie. Ⓒ Instagram

BERGEN OP ZOOM - Wie als coronapatiënt in contact komt met zorgverleners, kan de artsen en verpleegkundigen amper zien door hun mondmasker en veiligheidsbril. Medewerkers van de intensive care en de spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis, met vestigingen in onder meer Bergen op Zoom en Roosendaal, plakken daarom portretfoto’s van zichzelf op hun beschermende kleding. Dat is een ideetje dat is overgenomen uit het buitenland.