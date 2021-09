Opnieuw kopstuk cokemaffia opgepakt

Dat melden diverse opsporingsbronnen in binnen- en buitenland aan De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding van F. op verdenking van grootschalige cocaïnehandel. Er zijn aanvullende arrestaties verricht in Nederland in hetzelfde, langlopende rechercheonderzoek.

F. verblijft afwisselend in Nederland en Suriname en heeft een Nederlandse paspoort. Hij werd vrijdag opgepakt in een luxe hotel op verzoek van de Nederlandse politie, nadat de opsporingsdiensten informatie kregen dat hij hier verbleef. De arrestatie is een nieuw succes van de landelijke recherche van de nationale politie.

Politie en OM zien F. als een belangrijk contact van kopstukken uit het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi. F. zou verantwoordelijk zijn voor de grootschalige smokkel van cocaïne naar Nederland. Hij is volgens de bronnen ook een contact van een van de grootste cocaïne Surinaams-Nederlandse kopstukken, die in 2014 nog werd veroordeeld tot een forse celstraf.

Nog steeds actief

Hoewel de meeste verdachten uit de vermeende criminele organisatie rond de verdachten uit de liquidatieprocessen Marengo vastzitten, zijn er nog steeds belangrijke spelers uit het netwerk van de organisatie op vrije voeten.

Politie en justitie gaan er vanuit dat delen van de organisatie nog steeds actief zijn op het gebied van onder andere drugssmokkel en het plegen van geweldsdelicten en dus een gevaar kunnen vormen. Zo vermoeden politie en justitie dat de recente moord op misdaadjournalist en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B., Peter R de Vries, gerelateerd is aan het liquidatieproces Marengo. Net als de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B en de advcoaat Derk Wiersum. De advocaat van Taghi, Inez Weski heeft zich hiertegen nadrukkelijk uitgesproken.

Recent werden twee andere kopstukken opgepakt, die door de politie en OM als belangrijke partners van de Marengo-groep worden gezien. In juli pakte de Braziliaanse politie de voortvluchtige en veroordeelde Gerel Palm op. Hij is bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor een dubbele moordpoging en wordt door het OM gezien als de man die Spyshophouder Ronald Bakker in Huizen doodschoot in 2015. Het is een van de moorden uit het proces Marengo.

Driemanschap

In augustus onthulde De Telegraaf de arrestatie van de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale in Dubai. Die vormde volgens justitie een driemanschap met Taghi en Rico ’ De Chileen’ R. Het trio zit inmiddels vast.

Volgens opsporingsbronnen zijn de recente arrestaties het gevolg van gedegen opsporingswerk, maar ook een toenemende bereidheid van personen uit de organisatie rond de Marengo-verdachten om te gaan praten met de politie. Dit vanwege toegenomen druk vanuit internationaal samenwerkende opsporingsdiensten.