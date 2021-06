Eis 15 maanden cel voor ex-notaris die geld klanten verduisterde

De 48-jarige Boerekamp werkte tussen 2014 en 2017 op het Amsterdamse notariskantoor Voorwinde. Dat had volgens de notariaatregels al helemaal niet gekund, want Boerekamp werd in 2012 uit zijn ambt gezet. Hij had op zijn eigen kantoor geld opgenomen van de o zo belangrijke derdenrekening. Op deze rekening staan gelden van klanten, die bijvoorbeeld voor een hypotheek zijn. Het wordt als doodzonde beschouwd als een notaris van deze rekening geld opneemt voor andere doelen.

Verduistering

Als ex-notaris deed hij vervolgens precies hetzelfde bij Voorwinde, zo hield de officier van justitie voor. De naamgever van het notariskantoor is vorig jaar maart tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld voor verduistering en valsheid in geschrifte én eveneens uit het ambt gezet. Boerekamp werd in maart 2020 ook gesommeerd uit te leggen wat zijn rol was, maar zijn gezondheid werkte niet mee en hij verscheen meerdere keren niet na oproepen van de rechtbank. Tot maandag. Via een videoverbinding kwam hij er niet meer onderuit.

Op zich was het al een zootje op kantoor Voorwinde. Eigenaar Bart Voorwinde had reeds 560.000 euro van de derdenrekening gehaald voor een eigen investering. Maar in plaats dat René Boerekamp zich een gewaarschuwd man betoonde, verdonkeremaande hij nog veel meer geld door 26 vervalste rekeningafschriften te produceren en twee e-mails in naam van een klant te schrijven, waaruit leek alsof zij het niet erg vond als haar geld op de derdenrekening werd gebruikt voor andere doeleinden.

In totaal werd er zo’n 1,5 miljoen euro achterovergedrukt. Ondertussen ontving Boerekamp een behoorlijk bedrag voor zijn illegale werkzaamheden. De officier van justitie rekende tijdens de zitting voor dat het om een totaalbedrag van zo’n acht ton gaat.

Boerekamp stelde via de videoverbinding dat hij voor zijn gevoel geen andere keuze had. Hij zat aan de grond na zijn eigen royement en Voorwinde ving hem op als vriend én werkgever. De rechtbank vroeg of Boerekamp zijn geweten voelde knagen bij het vervalsen van de 26 bankrekeningafschriften. „Die keuze werd eigenlijk alleen de eerste keer gemaakt in mijn hoofd. Ik was de drempel over. Daarna was het kwaad geschied en kon ik niet meer terug. Er werd een beroep op me gedaan. Er waren daar op kantoor meer collega’s met gezinnen. Ik deed het ook voor hen.”

Ondanks de twee zakelijke catastrofes maakte Boerekamp in 2018 en 2019 voor het Amsterdamse juridisch adviesbureau De Familiejurist wederom akten op. Notarissen, die zijn werk te tekenen kregen, wisten niet dat een ex-notaris de stukken had opgesteld. De voorzitter van de rechtbank: „Het lijkt wel alsof de regels niet voor u gelden.”

Uitspraak 14 juni.