Jurrie (78) haalt zwemdiploma terwijl hij twee jaar geleden nog bijna verdronk

Jarenlang had Oosterloo voor zijn vriendin en stiefdochter verzwegen dat hij niet kon zwemmen. Dit was niet zonder risico’s want in 2021 verdronk hij bijna in een subtropisch zwemparadijs. Dat was voor hem de druppel om eindelijk zoden aan de dijk te zetten.

Twee jaar lang had hij zwemles en met stiefdochter Natasja naast hem in het water haalde Oosterloo maandag alle onderdelen, ondanks de zenuwen.