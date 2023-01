Na de warmste oudjaarsdag volgt meteen ook de warmste nieuwjaarsdag tot nu toe

Bovendien is zondag het warmterecord voor de maand januari gebroken. Dat stond op 15,1 graden, gemeten op 13 januari 1993. Het is de eerste keer dat Weeronline al op 1 januari de eerste officiële lentedag constateert, een dag met een temperatuur van 15 graden of meer in De Bilt. Toch is het weer „eerder herfstachtig dan lenteachtig” met veel wind en regen.

Warmste oudjaarsdag

Zaterdag was al de warmste oudejaarsdag ooit, met een gemeten temperatuur van 15,9 graden in De Bilt. Daarmee werd op het hoofdstation een nieuw warmterecord voor de maand december vastgelegd, aldus Weeronline.

Het oude decemberrecord stond op 15,3 graden en werd gemeten op 24 december 1977 en op 17 december 2015. In het zuidoosten van het land werd het zaterdag overigens nog warmer. Daar gaven de thermometers waarden van 15 tot 17 graden aan. In Ell en in Arcen, beide in Limburg, werd het het warmst met 17,6 graden.

Eerder zaterdag werden ook al dagrecords aangescherpt. Eerst lokaal en daarna ook officieel toen het in De Bilt vlak voor het middaguur 14,5 graden werd.

Nieuwjaarsdag zal naar verwachting ook uitzonderlijk warm verlopen, met in het zuidoosten maximumtemperaturen van 15 graden. In de rest van het land ligt de temperatuur naar verwachting tussen de 11 en 14 graden. Er zal overwegend veel bewolking zijn, later op de dag neemt de kans op regen toe vanuit het zuiden. Weeronline verwacht niet dat zondag de temperatuurrecords van afgelopen nacht weer verbroken worden.