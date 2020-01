Ingesloten in helse lift

In een flat aan het Gelderseplein zijn twee mensen overleden nadat hier een brand was uitgebroken. De man en zijn 4-jarige zoon stonden in de lift toen de brand uitbrak, twee anderen raakten gewond. Ⓒ ANP

Met de huiveringwekkende dood van een vader en zijn 4-jarige zoontje in een door vlammen ingesloten lift, had het nieuwe jaar in Arnhem niet tragischer kunnen beginnen. De vuurzee in de flat aan het Gelderseplein werd vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. De moeder en dochter van het gezin liggen met zware verwondingen in het ziekenhuis.