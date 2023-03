Premium Het beste van De Telegraaf

Baer tekende als 1,5-jarige contract bij VVV-Venlo: ’Mijn voorbeeld is Frenkie de Jong’

Door Eva van Riet Kopieer naar clipboard

Baer van der Meij: „Om in een stadion te spelen met al die sfeer eromheen lijkt me heel gaaf.” Ⓒ Eigen foto

Venlo - Pas anderhalf jaar oud is Baer van der Meij als hij in 2011 wereldnieuws wordt. Zijn vader heeft namelijk een filmpje van hem online geplaatst waarop het piepjonge voetballertje een bal tot drie keer toe treffend in een speelgoedkist schiet. Het levert de Limburgse peuter zelfs een tienjarig voetbalcontract op bij VVV-Venlo.