Egyptische vrouwen zijn seksueel geweld zat

Screenshots van de video’s die twee vrouwelijke influencers voor twee jaar in de cel lieten belanden. Ⓒ foto AFP

CAÏRO - Van onze correspondent Egyptische vrouwen komen in opstand tegen het wijdverbreide seksueel geweld in hun land. Zij publiceren hun verschrikkelijke ervaringen op sociale media, ondanks de angst te worden gestigmatiseerd in de conservatieve samenleving, of te worden opgepakt door de autoriteiten die hen zouden moeten beschermen.