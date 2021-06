Nog vier landen sluiten zich aan bij protest tegen Hongarije

Nederland en twaalf bondgenoten spraken Hongarije dinsdag in harde bewoordingen aan op de wet, die homo’s en andere LHBTI’ers „flagrant” zou discrimineren. Ze vroegen de Europese Commissie om Hongarije tot de orde te roepen en zo nodig naar het Europees Hof van Justitie te stappen.

De dertien landen hebben versterking gekregen van Italië, Oostenrijk, Griekenland en Cyprus. Portugal sprak dinsdagavond ook al zijn steun uit voor de verklaring die op initiatief van de Benelux-landen was opgesteld, maar ondertekende die niet. Portugal is dit halfjaar voorzitter van de EU en dient zich daarom in zulke kwesties terughoudend op te stellen.

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag sprak dinsdag al de verwachting uit dat meer landen zich nog zouden aansluiten. Zeven Oost-Europese landen, onder wie Hongarije zelf, en Malta steunen de veroordeling van de Hongaarse wet niet.

De bijval van achttien landen is nog niet genoeg voor een belangrijke strafprocedure die uiteindelijk kan leiden tot het inperken van het stemrecht van een lidstaat binnen de unie. Zo’n procedure loopt overigens al om een andere reden tegen Hongarije, maar die ligt al lange tijd stil en lijkt op niets uit te lopen.

Nederland en zijn bondgenoten mikken nu eerst op ingrijpen door de Europese Commissie. Die kondigde woensdagochtend aan de regering in Boedapest een waarschuwingsbrief te sturen.