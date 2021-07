Aanscherping coronamaatregelen ’enorme teleurstelling, maar noodzakelijk’

Rutte hoopt nog altijd op een ’mooie zomer’ maar ’er is een wolk voor de zon geschoven’, zei hij. „Daar moeten we samen voor gaan zorgen.”

Over één maatregel die premier Rutte en coronaminister De Jonge vrijdagavond aankondigden, was het kabinet het snel eens: het nachtleven moest weer op slot. Na veel verhalen over gerommel met testbesmettingen en corona-brandhaarden in uitgaansgelegenheden, was snel duidelijk dat het niet verantwoord was de kroegen, discotheken en clubs tot in de nacht open te houden. Ze moeten vanaf zaterdag de deuren om middernacht sluiten.

„Veel besmettingen vinden bij feestjes thuis plaats, en in de horeca”, aldus Rutte. Volgens hem is het duidelijk dat de snelle verspreiding van het coronavirus moet worden afgeremd. Toegangstesten zullen voortaan 24 uur geldig zijn. „Maar het gaat vooral om ons eigen gedrag, ook in onze eigen omgeving. Borrels met de buren, verjaardagsfeestjes in de tuin. Ik snap dat iedereen behoefte heeft aan gezelligheid. Op zich kan dat ook, maar onze oproep blijft: doe het verstandig. Hou het klein en beheersbaar.”

Meer discussie was er over hoe het verder moet met de evenementen. Zo lag er een plan op tafel om het Testen voor Toegang helemaal te schrappen en maximaal 500 (binnen) of 1000 (buiten) mensen toe te laten. Het zorgde volgens een bron voor onvrede bij het ministerie van Economische Zaken, dat het hele testsysteem op poten had gezet en erop wees dat experimenten hadden laten zien dat het veilig kon.

Verplicht zitten

Uiteindelijk rolde er een andere variant uit de bus: evenementen mogen doorgaan, maar bezoekers moeten verplicht zitten. En hoeveel mensen naar binnen mogen, hangt ervan af of er wel of niet wordt gewerkt met testbewijzen. Is dat wel zo, dan mag maximaal twee derde van de bezetting gebruikt worden. Zonder testen gaat het om ongeveer een derde van de capaciteit. Dat geldt bijvoorbeeld voor concerten, congressen, maar ook voetbalwedstrijden.

Het kabinet zet met de aangescherpte maatregelen een stap terug, twee weken nadat de teugels juist sneller werden losgelaten. Maar het openen van het nachtleven zorgde voor een stevige opleving van het coronavirus. In ongeveer een week tijd ontplofte zowel het aantal als het percentage positieve tests, vooral jongeren lopen het virus op. Dat vertaalde zich overigens nog niet in problemen voor de ziekenhuizen, benadrukte minister Van Ark (Medische Zorg) vrijdagmiddag.

Harde klap

Maar het hoge aantal besmettingen was voor het kabinet genoeg reden om pas op de plaats te maken, in elk geval tot 13 augustus. Een gevoelige klap voor festivals in juli, die door het verplichte zitten in elk geval niet in de gebruikelijke vorm door kunnen gaan. Voor bijvoorbeeld Lowlands, maar ook de Formule 1-race in Zandvoort, worden het nog spannende weken. Het kabinet gaat nog kijken of dat soort grote evenementen, eind augustus en begin september, wel in de originele opzet door kunnen gaan of ook met restricties.

„Er is sprake van een ongekende stijging. Het zijn vooral jongeren, maar die hebben ouders, tantes, docenten. Als we het in dit tempo laten oplopen, is het onvermijdelijk dat ook ouderen besmet raken”, zei coronaminister Hugo de Jonge. Hij houdt staande dat de keuze om eind juni de meeste coronamaatregelen te laten varen, op dat moment „logisch en verantwoord” was. De Jonge wijst erop dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende was gedaald, terwijl „razendsnel” mensen werden gevaccineerd.

De meeste versoepelingen zijn volgens De Jonge nog altijd verantwoord te noemen. Dat er nu toch weer moet worden ingegrepen, heeft volgens hem ook te maken met de besmettelijkere Delta-variant, voorheen de Indische variant. Dat die sneller rond zou gaan was „ingecalculeerd”, maar het gaat nog sneller dan de modellen hadden voorspeld.

Het kabinet besluit op 13 augustus welke ruimte er weer is wat betreft de coronamaatregelen. Tot die tijd gelden de aangescherpte regels, zoals een sluitingstijd voor horeca om middernacht en het sluiten van nachtclubs. Eerder stond 13 augustus in de agenda als datum om mogelijk nog verder te versoepelen, zoals het loslaten van de 1,5 meter in het onderwijs.

Woede festivalsector

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg is „laaiend” op het kabinet en de nieuw aangekondigde plannen, net als andere horecaclubs die eerder vrijdag hun ongenoegen uitten. Het populaire festival zou dit jaar van 20 tot en met 22 augustus zijn. Daarmee heeft de organisatie van Lowlands een kleine week om het festival op te zetten. „Dat is veel te kort en kost hartstikke veel geld. Ze stralen iets uit van: ’je ziet maar hoe je het oplost’”, zegt Van Eerdenburg. „Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit.”

De nieuwe maatregelen kunnen ervoor zorgen dat het flink in de centen loopt voor de organisatie, want de opbouw is al begonnen. „En de Engelse artiesten vallen niet onder het garantiefonds”, vervolgt Van Eerdenburg, verwijzend naar onder anderen Liam Gallagher, Stormzy en The Chemical Brothers. „Dat zijn de duurste artiesten die we geboekt hebben. Het is werkelijk waar schofterig.”

Bekijk ook: Deze maatregelen gaan zaterdag al in

Ook Fieldlab Evenementen heeft „met ontsteltenis zitten luisteren naar de maatregelen die zijn aangekondigd. De resultaten van Fieldlab Evenementen worden nu als het kind met het badwater weggegooid”, aldus een zegsman. „Schrijnend om te zien dat clubs en discotheken over één kam worden geschoren met festivals.”