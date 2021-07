Aanscherping coronamaatregelen: horeca sluit om middernacht

Rutte hoopt nog altijd op een ’mooie zomer’ maar ’er is een wolk voor de zon geschoven’, zei hij. „Daar moeten we samen voor gaan zorgen.”

Eerder meldden ingewijden dat het kabinet overweegt om meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. De horeca moet de deuren weer om twaalf uur ’s nachts gaan sluiten. „Veel besmettingen vinden bij feestjes thuis plaats, en in de horeca”, aldus Rutte. Volgens hem is het duidelijk dat de snelle verspreiding van het coronavirus moet worden afgeremd. Toegangstesten zullen voortaan 24 uur geldig zijn. „Maar het gaat vooral om ons eigen gedrag, ook in onze eigen omgeving. Borrels met de buren, verjaardagsfeestjes in de tuin. Ik snap dat iedereen behoefte heeft aan gezelligheid. Op zich kan dat ook, maar onze oproep blijft: doe het verstandig. Hou het klein en beheersbaar.”

Alle gasten moeten een eigen zitplaats hebben, zowel binnen als buiten - is een van de nieuwe maatregelen. Ingewijden melden dat het kabinet in elk geval niet het weekend af wil wachten met ingrijpen en laat horeca mogelijk deze avond alweer vroeger sluiten. Snel optreden zou naar verluidt ook een optie zijn om te voorkomen dat er de laatste avonden nog een run op het nachtleven ontstaat. Meerdaagse evenementen zijn niet meer mogelijk.

Daarnaast gaat er waarschijnlijk een streep door het Testen voor Toegang tot en met 13 augustus. Alleen voor evenementen waarbij mensen op een vaste plek zitten zou dat nog mogelijk zijn. In het kabinet is nog discussie over een maximum aantal bezoekers. Maar door grote festivals, zonder anderhalve meter afstand, zou met de nieuwe maatregelen ook een streep gaan.

„Er is sprake van een ongekende stijging. Het zijn vooral jongeren, maar die hebben ouders, tantes, docenten. Als we het in dit tempo laten oplopen, is het onvermijdelijk dat ook ouderen besmet raken”, zei coronaminister Hugo de Jonge. Het kabinet bekijkt op 13 augustus hoe het verder moet.