Ultiem eerbetoon aan alle goede zorg: Anne-Marie bedankt Zuyderland met een tatoeage

Wim (70) heeft MS en zit al een week vast in huis door kapotte lift: ’Verjaardag kleinzoon gemist’

De lift is al een week stuk in seniorencomplex De Slimp in Uitgeest. Als noodoplossing heeft woningbouwvereniging Kennemer Wonen een traplift geïnstalleerd. Maar een deel van de bewoners heeft daar niks aan: „Moeten we die rollator dan maar in ons nek leggen?”