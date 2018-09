Verdriet om Anne: ’Ik brand een kaarsje voor jou’

Veel op afstand meelevende mensen hielden tot het laatste moment hoop op een goede afloop. In een online condoleanceregister schrijft Bianca: „Vreselijk, we hebben zo meegeleefd en gehoopt op een betere afloop. Weet je Anne? De afgelopen dagen ben je een beetje in mijn hart gaan zitten. Ik brand een kaarsje voor jou en jouw naasten.”

Faber werkte bij Het Huis Utrecht, een ontwikkellokaal voor theatertalent. „Onze lieve, lieve collega Anne is gevonden. We zijn stil en verslagen”, staat op hun Facebookpagina.

„Dochters en vriendinnen van 25 jaar horen thuis te komen, niet dood te gaan. En al helemaal niet op deze verschrikkelijke manier. Ook al zijn de omstandigheden niet bekend, we weten allemaal dat deze gruwelijk moeten zijn geweest”, mailt Debbie deze krant.

„Sorry Anne, dat we in zo’n land leven waardoor dit heeft kunnen gebeuren. Het valt niet meer terug te draaien. Want wat hadden we dat graag gedaan!”