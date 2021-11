Ruim 250.000 Nederlanders naar de stembus

In Noord-Brabant ontstaan twee nieuwe gemeenten. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden gemeente Land van Cuijk, en Uden en Landerd worden gemeente Maashorst. In Noord-Holland gaan Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk en Waard vormen en Beemster voegt zich bij de gemeente Purmerend.

De meeste stembureaus gaan pas woensdag open, maar in een deel van de stembureaus kan ook al op maandag en dinsdag worden gestemd. „Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was dat vroeg stemmen bedoeld voor kwetsbare doelgroepen, maar nu is het voor iedereen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Uden. „Dat het over drie dagen verspreid is, is mooi voor het bevorderen van de opkomst, maar ook in het geval van corona komt het goed uit.”

Inwoners van Uden en Landerd kunnen daarnaast gebruikmaken van een onlinedruktemeter, die aangeeft hoe druk het is op de stembureaus. „Dan kunnen mensen aan de hand daarvan beslissen toch naar een ander stemlokaal te gaan, of later terug te komen”, aldus de woordvoerder.

Mondkapjesplicht

In alle stembureaus geldt een mondkapjesplicht, maar het tonen van een coronatoegangsbewijs is niet nodig. Verder worden de stemlokalen extra vaak schoongemaakt en geldt het advies om 1,5 meter afstand te houden. Wie klachten heeft die passen bij het coronavirus, wordt gevraagd niet naar het stembureau te komen maar via een machtiging alsnog zijn of haar stem uit te brengen.

In de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is het op een aantal locaties mogelijk om te stemmen in een drive-through-stembureau. Mensen kunnen daar vanuit de auto of vanaf de motor stemmen, maar ook fietsers en voetgangers zijn welkom. „Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zijn we ermee begonnen en het werkte heel goed. Het bleek vooral heel prettig voor mensen om vanuit de auto te stemmen. Nu de besmettingen weer oplopen vinden we het fijn om stemmers opties te bieden”, aldus een gemeentewoordvoerder.

De stemlocaties gaan om 07.30 uur open en sluiten rond 21.00 uur. Gemeenten verwachten woensdag rond middernacht de uitslag van de verkiezingen te kunnen melden. Inwoners van de fusiegemeenten hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt ook voor die van de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Eemsdelta, die in 2020 zijn heringedeeld.