Nazi-schat gevonden achter verborgen wand nadat muur nat is geworden door overstromingen

Hage - Na de overstromingen in Duitsland is in de stad Hage een hele hoop nazi-memorabilia aangetroffen in een woning. De spullen zaten verstopt achter een dubbele wand die week was geworden door de overstromingen. Dat meldt Bild.