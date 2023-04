Wolf ligt te slapen in achtertuin in Doetinchem

Dit is de (verdoofde) wolf uit het verhaal. Ⓒ Facebook

DOETINCHEM - Een wolf heeft maandagochtend een dutje gedaan in een achtertuin in Doetinchem. Een dierenarts heeft het slapende dier verdoofd en meegenomen naar een dierenkliniek. Aangezien de jonge wolf gezond leek, wordt hij volgens de experts later weer vrijgelaten in de natuur.