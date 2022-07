Dronken Nederlanders opgepakt op Rhodos voor diefstal megavlag

Dat melden Griekse media. Het incident had eind vorige week plaats, maar werd pas later bekendgemaakt. Dinsdag berichtte de Greek City Times erover. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet dinsdagmiddag weten niet bekend te zijn met de zaak en geven aan dat er ook geen verzoek tot consulaire bijstand is binnengekomen. Dat is voor Nederlanders die in het buitenland in de problemen raken ook niet verplicht.

De drie verdachten – hun identiteit is niet bekendgemaakt – werden opgespoord en opgepakt na onderzoek van de lokale politie van het bureau Archangelos en het departement Staatsveiligheid van Rhodos. Ze bekenden al snel hun daden en gaven als reden dat ze onder invloed van alcohol waren.

Broodmes

Het drietal was naar bars geweest in Falikiri, de belangrijkste badplaats op Rhodos, en keerde rond half zes in de ochtend terug bij hun appartement bij het Haraki-strand. Daar besloten ze in een opwelling niet te gaan slapen, maar naar het kasteel te gaan.

Nadat ze een broodmes uit de bestekla hadden gepakt en bij het historische bouwwerk waren aangekomen, sneden ze de touwen door waarmee de vlag – een groot exemplaar, dat lokaal een belangrijke symbolische waarde heeft – was vastgemaakt.

’Grap’

Daarnaast schreven ze beledigende en provocerende anti-Griekse leuzen op de mast, in de Engelse taal. Bij terugkomst stopten ze het blauw-witte dundoek in de kast van hun vakantieadres. De Nederlanders gaven naderhand aan dat ze niet van plan waren de vlag mee naar Nederland te nemen en dat het allemaal als grap was bedoeld. Ze benadrukten dat ze zich – toen ze uren later in de middag wakker werden – realiseerden dat ze een domme fout hadden begaan, maar niet wisten hoe ze het gestolen ’souvenir’ konden teruggeven zonder in de problemen te komen.

Agenten waren vooral verbolgen dat ze niet alleen de touwen hadden doorgesneden, maar ook de mast hadden beschadigd. Het trio werd kort na zijn arrestatie voor het parket gebracht, en werd daar beschuldigd van diefstal en belediging van een symbool van bijzonder nationaal belang. De vlag in kwestie is 28 vierkante meter en wapperde fier op het middeleeuwse fort Feraklos, gelegen op een hoogte van 85 meter met uitzicht op Haraki aan de oostkust van het eiland Rhodos. De vlag werd oorspronkelijk geplaatst op het fort op initiatief van de bekende Griekse zanger Giorgios Giannis. Nadat de vlag was verdwenen, hadden lokale bewoners er al meteen voor gezorgd dat er een nieuwe werd gehesen.

De drie werden ook verdacht van het vernielen van een kano en het gooien van rotzooi naar een heilige historische tempel. Omwonenden hadden ten tijde van de diefstal gehoord dat ’drie buitenlanders die duidelijk onder invloed waren, aan het schreeuwen waren’, zo maakte de politie bekend. De voorzitter van de culturele vereniging Feraklos, Stergo Foutoulis, kreeg uiteindelijk de vlag weer terug. In de avond na hun arrestatie werd het drietal weer vrijgelaten. Welke straf ze krijgen of hebben gekregen, is niet bekendgemaakt.