Doodgestoken Krijn Schoonderwoerd (66) herdacht: ’Van zorgenkindje tot sociaal bewogen man’

LEIDEN - „Hoe gevaarlijk wolven zijn is regelmatig in het nieuws de laatste tijd, maar hoe gevaarlijk lonely wolves met waanideeën zijn voor nietsvermoedende werkers in een diaconaal centrum, is gebleken toen drie van hen op 14 juli onverhoeds werden neergestoken. Een van hen bezweek meteen aan zijn verwondingen.” Met deze woorden werd het enige overleden slachtoffer van de steekpartij in De Bakkerij in Leiden, Krijn Schoonderwoerd, maandag in de Marekerk in Leiden herdacht door zijn zwager, dominee Rien de Jonge.

Krijn Schoonderwoerd, een man van uitersten. Ⓒ Familie Schoonderwoerd