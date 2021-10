FIFA 22: Frenkie fysiek sterker dan Ronaldo en duivels goede keepers

Voetbal

Supermakelaar van Neymar in verdenking gesteld na schimmige transfers

De Israëlische supermakelaar Pinhas Zahavi (68), onder meer bekend als de makelaar van Neymar, is in België in verdenking gesteld wegens schriftvervalsing en witwassen. Zahavi was naar verluidt jarenlang illegaal eigenaar van Moeskroen, waar hij geld verdiende met schimmige transfers.