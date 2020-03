’Alle toeristen zo snel mogelijk naar huis gebracht’

Volgens Oostdam zijn er momenteel nog een paar honderd Nederlanders in Noord-Italië, die de reis hebben geboekt bij een ANVR-reisbureau. „Die gaan de touroperators zo snel mogelijk terug naar huis brengen, of het nou is per auto, bus of vliegtuig.”

Naast deze toeristen die een georganiseerde reis hebben geboekt, veelal wintersporters en stedenbezoekers, zijn naar schatting duizenden Nederlanders op eigen houtje in Italië. Zij zijn op zichzelf aangewezen, maar worden ook dringend verzocht Noord-Italië te verlaten, aldus Oostdam.

Nieuwe reizen naar ’de rode gebieden’ in Italië worden volgens hem in ieder geval tot begin april kosteloos geannuleerd. „Daarna kijken we verder. Dit hakt er flink in, maar als het over gezondheid gaat hebben we geen keus en moeten we de aanbevelingen van de overheid stipt opvolgen.”

Verontruste telefoontjes

De verwarring onder Nederlanders in Noord-Italië is groot, constateert Oostdam. Reisbureaus krijgen steeds meer verontruste telefoontjes. Ook reizigers die op korte termijn moeten vertrekken, weten volgens de ANVR-voorzitter niet waar ze aan toe zijn. „Daar proberen we komende dagen meer helderheid te verschaffen. In ieder geval is het niet verstandig nu in het noorden van Italië te zijn.”

Ook andere landen in en rond Europa nemen vergaande maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo overweegt Israël om naast Chinezen ook Nederlandse toeristen in de ban te doen. Oostdam zou dat overdreven vinden, zegt hij. ,,We moeten niet in paniek raken en vertrouwen op de actuele adviezen van autoriteiten. Ook als ANVR handelen we daar naar.”