Sarina Wiegman krijgt stadspenning Den Haag

Coach Sarina Wiegman van het Nederlands elftal ontvangt bloemen uit handen van KNVB-voorzitter Michael van Praag en minister Bruno Bruins (L) bij aankomst op Schiphol. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, Sarina Wiegman, krijgt de stadspenning van Den Haag. Dat heeft wethouder van Sport Richard de Mos donderdag bekendgemaakt. De Haagse werd zondag met haar team tweede op het WK voetbal in Frankrijk. In 2017 werden de dames al Europees kampioen in eigen land.