VVD blokkeert veelbesproken dwangwet van eigen staatssecretaris

De VVD presenteert vrijdagochtend haar verkiezingsprogramma met de titel ’Ruimte geven. Grenzen stellen’. Met het document stellen de liberalen ’keuzes voor een optimistische toekomst’ te willen maken nu het kabinet Rutte-IV is gevallen op het onderwerp migratie. In het document legt de VVD naast migratie ook de focus op veiligheid. Bovendien wordt een oud stokpaardje afgestoft: de hypotheekrenteaftrek mag wat de VVD betreft niet verder worden versoberd. Op het gebied van stikstof wijkt de VVD af van het laatste coalitieakkoord: het jaartal 2030 voor de halvering van de stikstofuitstoot wordt in het VVD-programma verschoven naar 2035.

’Sober regime’

Als het gaat om migratie, wil de VVD een zogenoemd ’tweestatusstelsel’ introduceren ’met alle beperkingen die binnen EU-richtlijnen mogelijk zijn’. „De beperkingen zijn bijvoorbeeld een wachtruimte voordat gezinnen kunnen overkomen, met daaraan eisen aan bijvoorbeeld woonruimte, inkomsten, ziektekosten en inburgering, en een maximum voor het aantal per maand.”

Tekst gaat verder onder de video. Video: staatssecretaris Van der Burg liet kort na de val van het kabinet weten hoe hij de onderhandelingen beleefde.

Op vragen hoeveel migranten Nederland aankan, wil de onlangs verkozen lijsttrekker geen concreet antwoord geven: dat heeft volgens haar te maken met hoeveel mensen het COA en de IND aankunnen. Wel wil de VVD ’de groep nareizigers die hierheen kan komen beperken, bijvoorbeeld door het kerngezin beter af te bakenen’. Voor kansarme asielzoekers worden de faciliteiten wat de VVD betreft versoberd en ’worden locaties ingericht met een meer gesloten en sober regime’. „Hier worden asielaanvragen efficiënt en versneld afgehandeld”, valt te lezen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) bij het ministerie van Algemene Zaken. Ⓒ ANP

Bekijk ook: Aantal asielzoekers in opvang op hoogste punt van dit jaar

Blokkade dwangwet

Heet hangijzer is de asieldwangwet die demissionair staatssecretaris Van der Burg eerder in het leven heeft geroepen. Met die wet zouden gemeenten kunnen worden gedwongen om migranten op te vangen. Eerder klonk al twijfel bij de liberalen over de wet, maar Yeşilgöz blokkeert het plan nu. „De spreidingswet zoals die nu voorligt in de Tweede Kamer zullen wij als VVD niet steunen”, zegt zij.

Volgens Yeşilgöz moeten in de eerste plaats ’instroombeperkende maatregelen’ worden genomen. „Dat is de verantwoordelijkheid die je als Rijk moet nemen. Vervolgens kun je tegen gemeenten en het land zeggen: wij hebben instroombeperkende maatregelen genomen. De mensen die dán komen, wil je wel eerlijk over het land verdelen. Die verdeling wil je doen op basis van tijdelijkheid, maximumaantallen en met financiële prikkels. Die elementen zitten niet in de huidige wet, dat is ook de reden waarom wij de wet niet steunen.”

Begin juli sprak Van der Burg nog de hoop uit dat zijn wetsvoorstel het zou halen, ondanks de val van het kabinet. „Het zou me helpen”, zei de staatssecretaris. „Maar zo niet, dan vind ik een andere weg.”

Bekijk ook: Dwangwet voor asielopvang op losse schroeven

Opt-outregeling in EU

In het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma staat ook dat de VVD zich wil inzetten voor een andere ’migratiewet’. „Die migratiewet zorgt dat het kabinet bij een te hoge instroom van asiel- en/of arbeidsmigranten de bestuursrechtelijke verplichting krijgt zich in te spannen om de instroom te beperken.”

De liberalen pleiten onder meer voor strengere controles aan de eigen grenzen, opvangcentra aan de buitengrens van de EU en het opschorten van asielaanvragen in Nederland. „Nederland zet zich er in de EU voor in dat een tijdelijke asielstop in crisissituaties mogelijk wordt. Als we onvoldoende resultaat zien, willen we bij een volgende herziening van het verdrag - net als Denemarken - een opt-out (een uitzondering die het land in 1992 bij de EU bedong, red.) voor afspraken op het gebied van asiel en migratie”.