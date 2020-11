Afname coronagevallen zet door: 4320 nieuwe besmettingen

Maandag rapporteerde het gezondheidsinstituut nog 4867 besmettingen. Dat is een gecorrigeerd aantal; in eerste instantie stond de teller op 4873. Zondag waren dat er 5449 en zaterdag 5935.

Ziekenhuizen hebben het afgelopen etmaal iets meer coronapatiënten binnengekregen. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 2146 coronapatiënten. Dat zijn er zestien meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Maandag nam het aantal opnames ook al iets toe na een geleidelijke daling in de dagen daarvoor. Toch maakte Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS, zich nog geen zorgen. Als de huidige daling doorzet, zullen ziekenhuizen rond de kerstdagen ongeveer negenhonderd coronapatiënten behandelen.

Verpleegafdeling en ic

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1570 coronapatiënten, dertien meer dan maandag. De intensivecareafdelingen tellen nu 576 Covid-patiënten, drie meer dan een dag eerder.

Door de drukte zijn het afgelopen etmaal negentien patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, van wie vier ic-patiënten.

Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen is wel toegenomen: tussen maandag- en dinsdagochtend kwamen hier 88 meldingen over binnen. De twee dagen ervoor waren het er 45. Niet al deze mensen zijn in de 24 uur ervoor overleden.

Van alle gemeenten telde Amsterdam de meeste nieuwe besmettingen: 228. Daarna volgt Rotterdam, waar 201 mensen een positief testresultaat kregen. In Den Haag werden 116 gevallen geteld, daarna volgen de Brabantse steden Tilburg (110) en Eindhoven (76).

Op het niveau van veiligheidsregio’s bekeken, telt Rotterdam-Rijnmond de meeste coronagevallen, gevolgd door Midden- en West-Brabant en Utrecht.