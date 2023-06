Gigantische sinkhole in Amsterdam: ’Klinkers vliegen je om de oren’

Op de Dijksgracht, vlak bij het Centraal Station, sprong een waterleiding. „Het is een hoofdwaterleiding. Een behoorlijk ding, je kunt erdoorheen kruipen”, zegt Willem Velthoven, oprichter van het nabijgelegen kunstcentrum en restaurant Mediamatic.

„Als dat gaat spuiten, dan vliegen de klinkers je om de oren. Al dat zand uit de straat is nu in ons gebouw en op allerlei plekken begint het te verzakken.”

Vijver

Want behalve dat er een soort vijver is ontstaan in de straat, is er ook veel zand weggespoeld onder de panden eromheen. In de gebouwen van Mediamatic is van alles verzakt. „Ik ben zelf al twee keer door de vloer gezakt”, zegt Velthoven. „Als je niet oppast, zak je een halve meter naar beneden en breek je je knieën. Het is alsof je op ijsschotsen loopt.”

Mediamatic is nu druk in de weer met het afbellen van honderden reserveringen, waaronder de populaire hondendiners. Dan krijgen gasten en hun viervoeters precies hetzelfde gerecht. Waarschijnlijk moeten er hele vloeren worden vervangen en is er ook grote schade aan bijvoorbeeld de keuken.

’Pauzestand’

„Alle evenementen en tentoonstellingen gaan in de pauzestand”, zegt Velthoven. Hij heeft niettemin de goede hoop om volgende week alweer gedeeltelijk open te kunnen en daarna stapje voor stapje weer op te krabbelen.

Waterbedrijf Waternet laat weten dat het lek om vijf uur woensdagochtend werd ontdekt. Het water in de buurt is nu afgesloten; dat treft twee woningen en vijf bedrijven. Een graafmachine is onderweg om het lek op te sporen. Er is een waterwagen onderweg om omwonenden toch te voorzien van drinkwater, niet in de laatste plaats vanwege het warme weer.