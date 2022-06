Truckdoden Texas ’afschuwelijke menselijke tragedie’

Zeven van de geïdentificeerde slachtoffers komen uit Guatemala en twee uit Honduras. Ten minste zestien inzittenden, onder wie kinderen, werden met verschijnselen van uitdroging en een zonnesteek overgebracht naar ziekenhuizen in San Antonio.

Twee van hen overleden in het ziekenhuis. Hun lichamen waren extreem heet, zei het hoofd van de plaatselijke brandweer.

Mexicaanse grens

Mexico helpt de Amerikanen bij het identificeren van de slachtoffers.

De vrachtwagen werd maandag in de genadeloos brandende Texaanse zon achtergelaten ten zuiden van de stad San Antonio, 250 kilometer ten noorden van de Mexicaanse grens. De temperatuur was die dag bijna veertig graden met een hoge luchtvochtigheid.

"Geschreeuw om hulp uit vrachtwagen"

Volgens de Amerikaanse brandweer werkte de airco niet en was er geen water aanwezig. De trailer werd volgens politiechef William McManus van San Antonio om zes uur ’s avonds ontdekt door een medewerker van een nabijgelegen bedrijf die geschreeuw om hulp uit de vrachtwagen hoorde komen. De burgemeester van San Antonio sprak van een „afschuwelijke menselijke tragedie.”

De Amerikaanse autoriteiten denken dat alle slachtoffers illegaal de grens zijn overgestoken en pas in de VS in de vrachtwagen zijn gestapt om naar hun bestemming te worden vervoerd.

De vrachtwagen werd maandag in de brandende Texaanse zon achtergelaten ten zuiden van de stad San Antonio. Ⓒ Getty Images via AFP

De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het is niet bekend of een van hen de chauffeur van de truck is. Zowel de VS als Mexico heeft een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van de tragedie.

Agenten gespecialiseerd in drugssmokkel hebben de vrachtwagen al onderzocht.

’Mensenhandel’

Volgens de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador is het drama het gevolg van „de armoedige en wanhopige situatie waarin Mexicanen en onze broeders uit Midden-Amerika zich bevinden. Ze zijn ook het slachtoffer van mensenhandel en een gebrek aan controle, in dit geval aan de Mexicaans-Amerikaanse grens en in de VS.”

Het aantal vluchteling dat er de afgelopen maanden in is geslaagd om vanuit Mexico de Amerikaanse grens over te steken, is de laatste maanden enorm toegenomen. Volgens officiële Amerikaanse cijfers kwamen alleen vorige maand al vanuit de Mexicaanse staat Coahuila ten zuiden van San Antonio 44.000 mensen illegaal de grens over naar Texas.

Langs de hele grens heeft de Amerikaanse grenspolitie in mei een recordaantal van meer dan 239.000 migranten aangehouden.

Armoede en geweld

Veel mensen uit Midden-Amerikaanse landen zoals Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua en Cuba ontvluchten de armoede en het geweld in hun land op zoek naar een beter leven in ’het beloofde land’ de Verenigde Staten. Dat is een levensgevaarlijke onderneming.

Veel vluchtelingen worden onderweg in Mexico ontvoerd, verkracht of vermoord. In het zuiden van Mexico kwamen in december 55 migranten om het leven toen in de staat Chiapas een vrachtwagen over de kop sloeg waarin 160 vluchtelingen uit vooral Guatemala opeengehoopt zaten.

Op 12 juli heeft de Mexicaanse president in Washington een ontmoeting met VS-president Joe Biden. Migratie zal dan boven aan de agenda staan.