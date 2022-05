Premium Het beste van De Telegraaf

Bejaarde hond Jim duikt elke dag met reddingsvest in haven Den Oever: ’Soms schrikken mensen’

Door Lydia Jasper Kopieer naar clipboard

Het dagelijkse zwemuitje van Jim. Ⓒ RedMouse

DEN OEVER - Viervoeter Jim is een bekende verschijning in de Oeverse haven. Wanneer het weer het toelaat, neemt eigenaar Rene Bakker de border collie mee zodat Jim een duik in het water kan nemen. Dat is goed voor de gewrichten van de veertienjarige hond.