Deelstaten zoeken hulp in strijd tegen ontbossing Amazonegebied

Flávio Dino, de linkse gouverneur van Maranhão die wordt gezien als serieuze presidentskandidaat in 2022, presenteerde het gezamenlijke vernieuwingsplan vrijdag in hoofdstad Brasilia. Een van de belangrijkste doelstellingen in het Plano de Recuperação Verde is een eind maken aan de illegale bomenkap. Dat moet uiterlijk 2030 zijn gerealiseerd. Banen creëren en steun bij de transitie naar een groenere economie zijn andere speerpunten.

„De wereld is in beweging en Brazilië kan niet stil blijven staan om nationaal politieke redenen. De prijs voor ons land zou wel eens heel hoog kunnen zijn”, zei Dino. Hij vertelde onder meer te praten met de LEAF Coalition, een fonds dat is opgezet door de Amerikaanse, Britse en Noorse regering om het regenwoud te redden.

De vernietiging van het Braziliaanse oerwoud is flink toegenomen sinds de rechtse president Jair Bolsonaro in januari 2019 aan de macht kwam. Milieuorganisaties en buitenlandse regeringen klagen steen en been over deze verontrustende ontwikkeling. Bolsonaro moedigt juist de mijn- en landbouw aan in het kwetsbare Amazonegebied.