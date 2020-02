Zwijn Barry heeft een nieuw huis en helpt mensen met een depressie

Dat meldt Omroep Brabant.

De driejarige Barry woonde tot januari bij zijn vorige baas, maar die werd ziek. De man kon niet meer voor het zwijn zorgen en plaatste een oproep.

Geer en Goor

Nu de verhuizing erop zit mag Barry dus verblijven bij het logeerhuis. Hij woont er niet als enige dier: hij wordt vergezeld door zijn soortgenoten Geer en Goor. Ook scharrelen er kippen rond.

Huub Goosen is werkzaam bij het logeerhuis. In gesprek met de omroep zegt hij: „Bij ons verblijven voor korte tijd gasten die kampen met psychische problemen. Denk hier bijvoorbeeld aan mensen die bezwijken onder stress of mensen die er helemaal doorheen zitten door huwelijksproblemen. Op dit afgelegen klooster kunnen ze tot rust komen.” Barry gaat samen met Geer en Goor helpen door gezelschap te bieden: „Het helpt gasten als ze voor de dieren zorgen."

Het was nog wel even de vraag of Barry wel samen kon leven met de andere zwijnen, maar volgens Goosen zijn de drie erg goed met elkaar.

Eerst even wennen

Barry is echter nog niet heel enthousiast over de mensen rondom zijn nieuwe verblijf en is nog geneigd te bijten: „Daarom blijft de omheining nog eventjes op slot. Hopelijk kunnen we Barry ook knuffelen als hij hier zijn thuis heeft gemaakt. We laten hem hier gewoon eventjes wennen en lekker varken zijn.''