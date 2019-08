Uniek: Reuzenpandatweeling geboren in België

Tot dusver zijn elf in gevangenschap levende reuzenpanda’s succesvol in de natuur vrijgelaten. Ⓒ PAIRI DAIZA NL

CAMBRON-CASTEAU - In het Belgische dierenpark Pairi Daiza is een reuzenpandatweeling geboren. De dierentuin, 40 kilometer ten zuidwesten van Brussel, heeft laten weten dat pandamamma Hao Hao het leven heeft geschonken aan een in goede gezondheid verkerende tweeling.