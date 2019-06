Man laat zwaargewonde vrouw (21) hulpeloos achter na ongeval

Let op: beelden onderaan dit bericht kunnen als zeer schokkend worden ervaren.

Michelle reed op haar scooter over de rode spoorbrug tussen Zwolle en Hattem en wilde een fietser voorbijgaan. Die week uit het niets uit. „Michelle moest vol in de rem en schoof onderuit”, vertelt vader Albert Kraan tegen De Gelderlander. „Ze kwam daarbij met haar hoofd tegen de straaldraden van de brug.” Zijn dochter liep daarbij zware verwondingen en botbreuken op en de fietser maakte zich zonder hulpdiensten in te lichten uit de voeten.

Kop koffie

„Na de aanrijding heeft de man de scooter van onze dochter afgehaald. Hij weigerde 112 te bellen”, vervolgt Albert. Dat vluchten stoot Kraan het meest tegen de borst. „Hij heeft Michelle achtergelaten. We denken dat hij beschonken was”, zegt de vader tegen de regionale krant. „Als hij zich vandaag of morgen bij me meldt dan drinken we een kop koffie en bespreken we dit. Ik wil alleen weten waarom hij is weggelopen.”

Inmiddels is er door de politie een signalement op sociale media gedeeld. De fietser zou ongeveer 50 jaar oud zijn en een blanke huidskleur hebben. Getuigen worden verzocht zich te melden.