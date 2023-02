Weerwind reed met dienstauto ruim 5000 kilometer privé

Volgens de regels van de Belastingdienst mogen auto’s van de zaak 500 kilometer per jaar worden gebruikt voor privédoeleinden, zonder daar belasting over te betalen. Weerwind zei eerder te betreuren dat hij als burgemeester van de gemeente Almere verkeerd had gehandeld toen hij zijn dienstauto gebruikte voor privéritten en nevenfuncties. Voor het kabinet was het geen reden om hem naar huis te sturen.

De PVV in Almere vroeg ook nog hoe het kan dat „het niet geoorloofd gebruik niet eerder is geconstateerd. Die meldingen zouden toch opvallen?” Daarop is het antwoord van de huidige burgemeester dat in Almere „gedegen controles op de rittenstaten ontbraken. In de organisatie was te weinig bekendheid met de regels en hoe om te gaan met twijfels over de uitleg daarvan.”

Nieuw gebruiksreglement

Bijleveld stelt dat inmiddels een nieuw gebruiksreglement voor dienstauto’s is vastgesteld. Ook wordt „de organisatie voorgelicht over de geldende regels en hoe te handelen bij twijfel of een vermoeden van strijdig handelen.” Daarbij zullen de ritten(staten) periodiek en minimaal jaarlijks gecontroleerd worden en gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, zo is bepaald.

Op de vraag hoe deze kwestie een vervolg gaat krijgen en of de gemeente hierin een rol heeft, was eerder al het antwoord dat „het verder aan de Belastingdienst is.”

In zijn huidige functie mag Weerwind zijn dienstauto wel gebruiken voor privéritten. Ministers en staatssecretarissen worden zelfs „geacht” dat te doen „om redenen van bereikbaarheid en veiligheid”, staat vermeld in het handboek voor bewindspersonen. Alleen voor vakanties mag de dienstauto niet zomaar worden gebruikt.

Weerwind was burgemeester vanaf 2015 tot hij vorig jaar minister werd. Daarna werd hij in Almere tijdelijk opgevolgd door oud-minister van Defensie Bijleveld. Zij bracht het nieuws over Weerwinds fouten naar buiten. Weerwind gaat diep door het stof. Hij vindt het ontzettend dom van zichzelf dat hij de regels niet kende, terwijl hij die wel had moeten kennen. „Ik ga vergoeden wat ik had moeten vergoeden.”