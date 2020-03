Van Rijn: ’Dit is een sprint en een marathon’

„Het is alle hens aan dek”, zegt Van Rijn. „Ik kan mij voorstellen dat de keuze van mijn persoon mensen heeft verrast, geloof me: dat heeft mij ook verrast. Maar er zijn momenten dat politieke verschillen er niet toe doen.”

De kersverse minister benadrukt dat hij op persoonlijke titel in het kabinet zit en niet namens de PvdA. „Wat mij betreft besteden we hier zo weinig mogelijk aandacht aan”, zegt de bewindsman. Hij bedankte zijn voorganger Bruno Bruins die vorige week plotseling aftrad. „Hij heeft hard gewerkt en heeft het goed gedaan als crisiscoördinator.”

Bruins oververmoeid

Bruins stapte op vanwege oververmoeidheid. Van Rijn roept al het zorgpersoneel en zijn ambtenaren op om goed op zichzelf te passen: „Ook zij zijn gewoon moeder of vader, dochter of zoon. We moeten het samen doen, met elkaar.”

Koning Willem-Alexander heeft Van Rijn maandag eerder op de dag beëdigd. Hij blijft in ieder geval drie maanden aan en zal minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ondersteunen bij de aanpak van de coronacrisis.

Van Rijn was in het vorige kabinet staatssecretaris van Volksgezondheid. Het is voor het eerst sinds de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog dat de oppositie een bewindspersoon levert aan een kabinet.