Kwart minder operaties in de zorg, hoog ziekteverzuim

De cijfers moeten wel met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, stelt de NZA. Ook zijn er regionale verschillen. Navraag leert dat de IC-afdelingen een hoog verzuim kennen: in het Erasmus MC ligt het ziekteverzuim onder IC-verpleegkundigen is 11%. Ook in Groningen ligt dat verzuim op de IC hoog: 10,5%. Bij de verpleegkundigen in het Erasmus MC ligt het verzuim op 8,5% (in december 2019 lag dat op 6,7%). In de provincie Utrecht is de druk op de IC het hoogst en wordt er code 4 aan gegeven. Dat betekent dat het aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit in gevaar komt. Bij de hoogste code (5) kan de kwaliteit en / veiligheid van zorg niet meer worden gewaarborgd.

Volgens de Patiëntenfederatie worden vooral knie- en staaroperaties uitgesteld. Men ondervroeg hiervoor 8.500 mensen. Van hen zegt elf procent dat een afspraak in het ziekenhuis werd afgezegd. Bij acht procent deed het ziekenhuis dat, drie procent deed het zelf.

Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen op dit moment staat op 87 procent van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis. In de laatste 2 weken is het aantal verwijzingen 34 duizend minder dan verwacht. Dat komt omdat minder mensen zich bij de huisarts melden. Naar schatting hebben op dit moment 1,11 miljoen minder verwijzingen plaatsgevonden naar de ziekenhuiszorg en 80.000 minder wijzingen naar de ggz. „Dit lagere aantal verwijzingen is een indicator voor de uitgestelde zorgvraag. Hoewel een deel van deze zorg niet meer nodig blijkt, moet veel van deze zorg worden ingehaald. Om hoeveel verwijzingen dat gaat is niet te zeggen”, meldt de NZA.

De autoriteit wijst erop dat het belangrijk is dat mensen met gezondheidsklachten altijd contact opnemen met de huisarts of de vaste zorgverlener, ook in coronatijd. „De huisarts of de vaste zorgverlener kan samen met de patiënt bepalen wat nodig en mogelijk is. Er zijn ook mogelijkheden van behandelen op afstand, zoals via beeldbellen. Helaas moeten patiënten wel vaker langer wachten. En soms is er alleen verder van huis, bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis, een mogelijkheid om behandeld te worden.”