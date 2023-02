VS treffen veiligheidsmaatregelen na neerhalen vliegende objecten

Er komt een beter overzicht van onbemande objecten boven de VS en er worden maatregelen getroffen zodat die objecten beter kunnen worden gedetecteerd, zo heeft Biden gezegd. Ook worden de regels en voorschriften omtrent dergelijke objecten geactualiseerd. Daarnaast zal buitenlandminister Antony Blinken een initiatief leiden dat moet zorgen voor wereldwijde normen.

Biden wil met deze stappen de veiligheid in de lucht waarborgen. Met het neerschieten van de vier objecten geven de VS volgens de president duidelijk aan dat „schending van de Amerikaanse soevereiniteit onacceptabel is.” Hij vertelde ook dat er geen toename lijkt te zijn van onbemande vliegende objecten in het luchtruim. Die vallen volgens Biden nu vermoedelijk op vanwege het incident met de Chinese ballon.

Biden verwacht naar eigen zeggen met de Chinese president Xi Jinping te zullen praten. De VS zeggen dat de Chinese ballon voor spionage bedoeld was, Beijing houdt vast dat het om een door de wind afgedreven weerballon gaat. Wat de drie andere objecten waren, wordt nog onderzocht. Volgens Biden ging het niet om spionageballonnen en waren ze waarschijnlijk van commerciële bedrijven of onderzoeksinstituten.