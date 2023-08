Omtzigt stelt besluit over toekomst weer uit: ’Eerst op vakantie’

„Ik ga eerst op vakantie met mijn gezin en koppel even helemaal af”, meldt Omzigt op het sociale medium X, voorheen Twitter. „Ik wens jullie allen een fijne, warme en droge zomer(vakantie)”, sluit hij af.

Het populaire Kamerlid bouwt de spanning rond zijn politieke toekomst verder op. Begint hij een nieuwe partij, stapt hij uit de politiek of tovert de populaire Twentse politicus een ander konijn uit de hoge hoed? Zijn woordvoerder liet een paar dagen geleden weten dat Omtzigt er nog niet uit is, en dat hij zijn besluit ’niet vandaag of morgen’ neemt.

Kort na de val van het kabinet liet Omtzigt weten ’binnen enkele weken’ duidelijkheid te zullen geven over zijn toekomst. De verwachting was dat zijn besluit nu ongeveer bekend zou zijn, maar hij heeft dus meer tijd nodig.