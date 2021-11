Dood twee mannen Bunschoten nog altijd een groot raadsel

De politie kreeg zaterdagavond twee aparte meldingen van onwelwordingen. Hulpdiensten waren ter plaatse gekomen, maar de mannen William Berendse (27) en Lub Bos (36) konden niet meer worden gered. In beide gevallen is door de arts een niet natuurlijke dood geconstateerd. Volgens de politie gaat het om afzonderlijke meldingen.

Drugs

Er gaan in Bunschoten geluiden rond dat er vervuilde drugs in omloop zouden zijn. Maar het Trimbos Instituut in Utrecht laat aan RTV Utrecht weten dat zij geen ’ alarmerende meldingen’ hebben ontvangen.

De politie wil geen uitspraken doen over deze geruchten. Agenten wachten het onderzoek van het NFI eerst af. Politiewoordvoerder Meuleman laat aan de lokale omroep weten dat onderzoekers de doodsoorzaak en de reden van onwelwording nog moeten vaststellen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de doodsoorzaak van de mannen met elkaar overeenkomen.

Het is ook nog onduidelijk wanneer het onderzoek van het NFI is afgerond. Ook de gemeente laat nog niks los over het drama zolang het politieonderzoek nog loopt. De burgemeester van Bunschoten, Melis van de Groep, reageerde eerder deze week via een statement op Twitter op het drama in het dorp.