Kabinet scherpt regels voor rijschoolsector aan: ’Misstanden aanpakken’

Eerder is door voormalig onafhankelijk adviseur Emile Roemer onderzoek gedaan naar de rijschoolsector, onder meer vanwege wantoestanden. Die ontstaan onder meer door een te grote afhankelijkheid van een leerling van één rijinstructeur. Ook zijn er onvoldoende prikkels gericht op goed onderwijs, maar op een zo groot mogelijke opbrengst.

Bekijk ook: Wachttijden voor rijexamen lopen op tot vier maanden

Dit resulteerde in relatief lage gemiddelde slagingspercentages bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), waarvan de leerling de negatieve gevolgen ondervindt.

Een van de maatregelen is het opstellen van het leerplan voor leerlingen die het rijbewijs B willen halen. Zo is het plan dat een andere rijinstructuur eerst een oordeel gaat geven over de rijkwaliteiten voordat een leerling rijexamen mag afleggen. Daarnaast is aan het CBR gevraagd om nieuwe exameneisen te ontwikkelen en aan IBKI om de opleiding voor rijinstructeurs aan te passen. In het advies van Roemer zijn aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van het rijonderwijs, de kwaliteit van het rijexamen, de kwaliteit van rijscholen en de kwaliteit van rijinstructeurs te verbeteren.

Maatregelen voor slagingspercentage

Ook volgen er maatregelen om het slagingspercentage van praktijkexamens te verhogen. De maatregelen die getroffen worden, worden eerst getoetst door middel van pilots. Volgens minister Mark Harbers is dat nodig omdat er „aan vrijwel alle adviezen consequenties zitten voor rijscholen, rijinstructeurs, consumenten en uitvoeringsorganisaties, en dat in veel gevallen wet- en regelgeving aangepast moet worden.”