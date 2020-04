Nu 1324 coronapatiënten op intensive care

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive care is in een dag met 51 toegenomen van 1273 naar 1324. Dat is een kleinere stijging dan de dag ervoor. Bij Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, was daarom sprake van voorzichtig optimisme. „We hopen tijd te winnen totdat het moment zich aandient dat de instroom gelijk is aan de uitstroom.”