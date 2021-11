Voetbal

Voetbalfans misdragen zich wéér: Cambuur - Utrecht twee keer gestaakt

Voetbalfans hebben zich dit weekeinde wederom misdragen. Nadat het eerder mis ging bij AZ, was het zondagavond ook raak in Cambuur waar Utrecht op bezoek was. Het duel moest in korte tijd twee keer worden stilgelegd.