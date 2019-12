Migranten opgelicht met nep-grenspost

De oplichter deed het voorkomen alsof hij migranten de Europese Unie in kon smokkelen. Hij incasseerde duizenden euro’s van zijn nietsvermoedende slachtoffers. Met een auto reed hij hen de ’grens’ over en stippelde vervolgens een route uit voor de migranten. Wat ze niet doorhadden was dat hij hen in een cirkel liet lopen. Om het authentiek te laten overkomen, gaf hij de migranten zelfs een rubberbootje mee, „voor het geval dat”.

De oplichtingspraktijken kwamen vorige week uit, toen Russische grenswachten vier migranten vonden, die door het bos aan het ronddwalen waren. Samen met de oplichter moesten ze woensdag voorkomen in Sint-Petersburg. De rechter besloot tot deportatie voor de migranten. De Russische ’grenswacht’ moet waarschijnlijk brommen. Hij is vastgezet in afwachting van zijn proces.