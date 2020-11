’Trump blijft vechten tegen de bierkaai’

Wereldleiders feliciteren Joe Biden met zijn overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toch is Donald Trump nog niet bereid om zijn verlies te accepteren. Ondanks dat zelfs zijn vrouw Melania er inmiddels bij hem op zou aandringen om de handdoek in de ring te gooien, wil de huidige president niet van wijken weten. In de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’ bespreken buitenlandredacteuren Frank van Vliet en Thijs Wolters wat er achter deze onwil om het onvermijdelijke te accepteren schuil zou kunnen gaan. Denkt hij echt nog te kunnen winnen, of loopt hij zich alvast warm voor deelname aan de verkiezingen over vier jaar?